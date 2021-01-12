Курск, , 13:27 — REGNUM В Курской области 12 января зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 22 тыс. 880 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 94 пациента, в том числе 113 — за последние сутки. Скончались 322 человека.

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