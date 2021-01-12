Вена, 12 января 2021, 13:25 — REGNUM Гражданка Украины Елена Семеняка не будет получать стипендию от Венского Института наук о человеке (IWM). Вуз решил лишить аспирантку выплат, которые должны были ей выплачиваться в рамках программы «Украина в европейском диалоге», финансируемой частным фондом. Об этом сообщается на сайте института.
В учебном заведении пояснили, что такие меры приняты из-за ультраправых взглядов. Которых придерживается Семеняка.
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В институте стало известно, что Семеняка публикует у себя в социальных сетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, сообщает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарём по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в России).
Также известно, что Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро €1,8 тыс.