Вена, , 13:25 — REGNUM Гражданка Украины Елена Семеняка не будет получать стипендию от Венского Института наук о человеке (IWM). Вуз решил лишить аспирантку выплат, которые должны были ей выплачиваться в рамках программы «Украина в европейском диалоге», финансируемой частным фондом. Об этом сообщается на сайте института.

В учебном заведении пояснили, что такие меры приняты из-за ультраправых взглядов. Которых придерживается Семеняка.

«Институт гуманитарных наук (ИВМ) решительно осуждает и отстраняется от крайне правых заявлений и действий Елены Семеняки», — говорится в заявлении вуза.

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«IWM приложит все усилия для того, чтобы понять, почему её политическая деятельность в крайне правых кругах ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор. Институт глубоко сожалеет об этом и немедленно аннулировал стипендию Семеняки», — добавили в вузе.

В институте стало известно, что Семеняка публикует у себя в социальных сетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, сообщает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарём по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Также известно, что Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро €1,8 тыс.