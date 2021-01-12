Москва, , 13:48 — REGNUM Более 3 млн обращений граждан рассмотрели прокуроры в России в 2020 году, свыше 1 млн человек они приняли лично. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил 12 января на торжественном мероприятии, посвященном 299-летию образования прокуратуры.

Он отметил, что надзорную деятельность в минувшем году пришлось вести в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Главное достижение прокуратуры — реальная помощь людям, решение их насущных проблем, при этом важнейшим направлением оставалась работа с обращениями.

«В прошедшем году прокурорами их рассмотрено более трех миллионов, почти миллион человек приняты на личном приеме», — сказал Краснов.

Он рассказал о совершенствовании механизма обратной связи с гражданами. Отметил, что прокуроры в том числе помогали медицинскому персоналу отстаивать свои права на дополнительные выплаты и средства индивидуальной защиты, а также использовали свои полномочия, чтобы сохранить людям рабочие места.