Пенза, , 14:37 — REGNUM В Пензенской области в середине 2020 года появился социальный портал socpnz.ru. По словам министра труда, соцзащиты и демографии Алексея Качана, ресурс в настоящее время заработал в полную силу.

В текущем году пензенские родители, не посещая никаких ведомств и не предоставляя справок и документов, смогут получить еще одну льготу — ежемесячное пособие в сумме 316 рублей, предназначенное для детей из малообеспеченных семей. Также с помощью портала уже с 2020 года оформляются выплаты беременным, кормящим женщинам, на детей до трех лет и при рождении двойни и тройни. В области в первом квартале 2021 года намерены реализовать переход на подачу документов в электронном виде через портал госуслуг, отметил глава министерства.

В текущем году, по словам Алексея Качана, выплат, заявления на получение которых можно подать в электронном виде, станет больше.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2020 года для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из федерального бюджета в Пензенскую область поступили дополнительно 917,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Всего в регион на эти выплаты направлено порядка 61,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование связано с ростом количества детей, чьи родители имеют право на данные выплаты, которые начались с 1 июня 2020 года.

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