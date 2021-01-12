Москва, , 13:21 — REGNUM Некоторые регионы России приступили ко второму этапу вакцинации. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«По всей стране продолжается вакцинация от коронавируса. Она шла и в нерабочие дни, в некоторых регионах приступили уже ко второму этапу», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что в праздничные дни система здравоохранения в Москве работала в непростых условиях.