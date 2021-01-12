Ташкент, , 13:17 — REGNUM Российский блогер Илья Варламов отказался от поездки в Узбекистан из-за инцидента в Андижане с избиением посетителя рынка. Об этом он заявил в видеоролике на своем Youtube-канале.

Блогер сказал, что на одном из рынков в Андижане избили мужчину и затолкали его в багажник автомобиля. Злоумышленники потребовали от потерпевшего удалить все фотографии, который он сделал на рынке.

Мужчины посчитали, что посетитель рынка фотографировал автомобили, нарушающие правила дорожного движения. По словам потерпевшего, он фотографировал фрукты.

«Я собирался этой весной, если с коронавирусом будет покончено, поехать в Узбекистан, но теперь мне немного страшно», — заявил Варламов.

Напомним, с 1 января в Узбекистане запустили систему поощрения за сообщения о нарушении правил дорожного движения. Граждане, отправившие фото в ГИБДД, получают вознаграждение в размере 5% от суммы штрафа.

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