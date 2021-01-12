Омск, , 13:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области жертвами «коронавирусной инфекции» стали 963 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Омской области скончались также восемь пациентов с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 12 января в регионе подтверждено 33 130 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 548 человек.

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