Липецк, , 13:14 — REGNUM Работники Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф пожаловались министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко на то, что с ноября не получают федеральные выплаты за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Об этом 12 января сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

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По данным источника, на который ссылается областное отделение партии, врачи получили только выплаты, установленные регионом, но не федеральные деньги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2020 медики получают выплаты за работу с коронавирусом в зависимости от количества отработанных смен. Причем получать их должны не только сотрудники, занимающиеся непосредственно диагностикой и лечением COVID-19, но и персонал и медработники, контактирующие с заражёнными.

Кроме того, в Липецкой области к федеральным выплатам добавили региональные, а сотрудникам Липецкой станции скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, пообещали сразу после новогодних праздников дополнительно выплатить из регионального бюджета по пять тысяч рублей.