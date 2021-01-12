Мыски, Кемеровская область, , 13:11 — REGNUM В Кузбассе «Водоканал» повторно провёл очистку водобаков и дополнительное хлорирование системы водоснабжения в Мысках. Об этом и сообщили в администрации города.

Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что в квартирах из кранов вместе с водой вытекают черви. Сообщения появились в социальных сетях и местных СМИ.

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«В связи с многочисленными обращениями в соцсетях в ночь с 11 на 12 января в микрорайоне ГРЭС была произведена повторная очистка водобаков и дополнительное хлорирование системы водоснабжения, — уточнили в мэрии. — Решение о проведении данных работ было принято межведомственной комиссией под председательством главы города Евгения Тимофеева».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе была организована прокурорская проверка в связи с публикациями об обнаружении червей в водопроводной воде.