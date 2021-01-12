Подгорица, , 13:10 — REGNUM 650 человек в 2020 году обратились в центр помощи жертвам домашнего насилия в Черногории, а локдаун в начале эпидемии еще больше усложнили женщинам возможность сообщать о насилии.

В организации помощи жертвам домашнего насилия сообщили, что во время пандемии количество случаев насилия было на 25 процентов выше, чем в 2019 году, а в 2020 году 33 женщины и 49 детей, переживших насилие, были размещены в кризисном центре.

По их словам, в июне 2020 года было больше всего звонков и визитов в офис.