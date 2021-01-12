Уфа, , 13:11 — REGNUM Три автомобиля получили повреждения после схода снежных масс с крыш зданий в Уфе. Об этом 12 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что в Уфе фиксируется ухудшение погоды: наблюдается гололедица, обильные осадки и снежные заносы. В этих условиях особую опасность представляет скопившийся снег на крышах зданий.

Так, согласно данным на 12 января в городе было зарегистрировано три случая схода снега на автотранспортные средства. В результате были повреждены три автомобиля.

Сотрудники спасательного ведомства просят жителей обращать особенное внимание на крыши при нахождении рядом со зданиями.

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