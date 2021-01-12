Омск, , 13:05 — REGNUM По состоянию на 12 января в Омской области коронавирус выявлен у 33 130 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждён 241 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выздоровели 20 548 жителей региона. За сутки список выздоровевших пополнился 189 фамилиями.

В Омской области проведено 962 416 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в регионе было выявлено 245 случаев заражения, выздоровели 57 человек.

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