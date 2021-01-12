Москва, 12 января 2021, 13:00 — REGNUM Ювелирные украшения и книги стали самыми популярными товарами для подарков на Новый год. На них жители России в преддверии праздника тратили больше всего денег. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией «ЮMoney».

Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869
Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869

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Так, по данным аналитиков, в декабре 2020 года значительнее всего обороты платежей возросли среди покупок ювелирных украшений — на 73%. На них в качестве подарков в интернет-магазинах пользователи тратили в среднем по 7 654 рублей — на 17% больше, чем в декабре 2019 года, пишет ТАСС. Количество проведённых транзакций выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тоже время количество транзакций по покупке книг выросло на 79%, а общий оборот платежей — на 38%.

При этом средний чек покупателей в России за сувениры, аксессуары, товары для хобби увеличился на 23% по отношению к 2019 году и превысил 3,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет», жители России в качестве подарков на Новый год интересовались электроникой и товарами для дома. Чаще всего они покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки, а также посуду и кухонные принадлежности. На третьем месте — товары для красоты. В основном жители России заказывали на маркетплейсе маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.