Москва, , 13:00 — REGNUM Ювелирные украшения и книги стали самыми популярными товарами для подарков на Новый год. На них жители России в преддверии праздника тратили больше всего денег. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией «ЮMoney».

Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869

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Так, по данным аналитиков, в декабре 2020 года значительнее всего обороты платежей возросли среди покупок ювелирных украшений — на 73%. На них в качестве подарков в интернет-магазинах пользователи тратили в среднем по 7 654 рублей — на 17% больше, чем в декабре 2019 года, пишет ТАСС. Количество проведённых транзакций выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тоже время количество транзакций по покупке книг выросло на 79%, а общий оборот платежей — на 38%.

При этом средний чек покупателей в России за сувениры, аксессуары, товары для хобби увеличился на 23% по отношению к 2019 году и превысил 3,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет», жители России в качестве подарков на Новый год интересовались электроникой и товарами для дома. Чаще всего они покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки, а также посуду и кухонные принадлежности. На третьем месте — товары для красоты. В основном жители России заказывали на маркетплейсе маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.