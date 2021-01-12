Иваново, , 12:58 — REGNUM Аномальные морозы пришли в Ивановскую область 12 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Такая погода продержится в Ивановской области до 16 января.

«От Ивановского ЦГМС поступило штормовое предупреждение: на территории Ивановской области 12−16 января 2021 года ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным Росгидрометцентра, днём 12 января в Иваново ожидается около — 20 градусов по школе Цельсия, а в ночь на 13 января похолодает ещё сильнее — до 27 градусов ниже нуля. В среду, 13 января, днём будет около 21 градуса мороза, в ночь на Старый новый год, 14 января, прогнозируется до — 23 градусов. В четверг, 14 января будет немного теплее — до 15 градусов мороза днём и 16 градусов ночью. 15,16 и 17 января дневная температура составит 12−15 градусов мороза, ночью столбик термометра может опускаться до — 20. Лишь к понедельнику, 19 января, морозы ослабнут до — 9 градусов днём.