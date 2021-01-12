Москва, , 12:53 — REGNUM Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части, сообщает пресс-служба министерства.

«Егор загадал желание побывать в пожарной части, и вот сегодня его мечта осуществилась», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться.

Сегодня, 12 января, Фальков вместе с мальчиком посетил самую большую в Европе пожарную часть №207, расположенную в Москва-Сити. Одной из особенностей этой части является защита от огня московских небоскребов с использованием современной техники и уникального оборудования.

Во время экскурсии Егору показали работу крытого тренировочного комплекса, учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон ГРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» началась в первые дни декабря: более 10 тысяч открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза — с 12 до 26 тысяч. Все разобранные мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года.

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