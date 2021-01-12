Москва, , 12:52 — REGNUM Рост популярности Telegram в США обусловлен скандалом вокруг блокировки аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«IT-компании из Калифорнии недвусмысленно показали, что корпоративная цензура может коснуться даже президента США. В одночасье Трамп потерял все интернет-инструменты коммуникации и миллионы подписчиков.

А ведь подписчики сейчас — это социальный капитал, который легко может стать политическим или финансовым ресурсом. И вот встал вопрос — кто на что имеет право?

Мало кто читает пользовательское соглашение. Но скандал заставил задуматься американского интернет-пользователя об альтернативных площадках коммуникации. Telegram на их фоне выделяется удобным интерфейсом и системой шифрования.

Символичным тут выглядит и то, что у Павла Дурова сложные отношения с властями США (год назад ему запретили выпускать криптовалюту TON на базе Telegram).

Конечно, это всё временная миграция пользователей. Большинство из них всё равно вернется к привычным социальным сетям, когда скандал с блокировкой Трампа утихнет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США резко возросла популярность мессенджера Telegram.

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