Йошкар-Ола, , 12:52 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 января выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 50 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9787 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8503 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 26 человек. 131 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось. Днем ранее скончался один человек с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1130 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 360 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 914 человек, из них у 908 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 87 пациентов, при этом госпитализированы 83 жителя Марий Эл.