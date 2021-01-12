Волгоград, , 13:01 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной поступило в производство этого суда. Судья, которому предстояло рассматривать материалы, подал самоотвод, сообщили 12 января в объединённой пресс-службе судов региона.

Юлию Добрынину обвиняют в покушении на мошенничество. Материалы поступили в суд 28 декабря 2020 года с ходатайством заместителя генерального прокурора РФ об изменении подсудности по уголовному делу в порядке ст. 35 УПК РФ. Судья, в производство которого передано дело, подал самоотвод, основанием которого послужило то, что обвиняемая ранее занимала должность председателя этого суда.

«Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда от 30 декабря 2020 года удовлетворён самоотвод. Указанное уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд в связи с заявленным самоотводом и для рассмотрения ходатайства заместителя генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемую лишили статуса судьи в октябре 2020 года. Ей вменяют вымогательство 25 млн рублей у супруги арестованного бизнесмена за «помощь» в освобождении его из-под стражи.

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