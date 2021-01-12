Волгоград, 12 января 2021, 13:01 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной поступило в производство этого суда. Судья, которому предстояло рассматривать материалы, подал самоотвод, сообщили 12 января в объединённой пресс-службе судов региона.
Юлию Добрынину обвиняют в покушении на мошенничество. Материалы поступили в суд 28 декабря 2020 года с ходатайством заместителя генерального прокурора РФ об изменении подсудности по уголовному делу в порядке ст. 35 УПК РФ. Судья, в производство которого передано дело, подал самоотвод, основанием которого послужило то, что обвиняемая ранее занимала должность председателя этого суда.
Обвиняемую лишили статуса судьи в октябре 2020 года. Ей вменяют вымогательство 25 млн рублей у супруги арестованного бизнесмена за «помощь» в освобождении его из-под стражи.
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