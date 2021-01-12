Новотроицк, Оренбургская область, , 12:48 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области в отношении ООО «Управление коммунального хозяйства» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2016—2018 годы руководство компании уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 82 млн рублей и страховых взносов в сумме почти 14 млн рублей.

Злоумышленники использовали семь подконтрольных и аффилированных организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения, с переносом на данные организации части выручки от осуществления деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (схему «дробления бизнеса»), взимая с потребителей плату с начислением налога на добавленную стоимость, а также исчисляя страховые взносы с аффилированных организаций по пониженному тарифу. В результате в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения.