Уфа, , 12:51 — REGNUM Десять детей получили травмы во время катания с горок в новогодние каникулы в Уфе. Об этом 12 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в Уфе было зафиксировано 10 случаев травматизма при катании с горок: всего получили травмы 11 человек, включая 10 несовершеннолетних.

При этом на санкционированных горках пострадали два ребенка, а на несанкционированных горках — семь детей.

Отмечается, что на ледовых катках Уфы был травмирован один ребенок.

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