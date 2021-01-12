Москва, , 12:54 — REGNUM Материал издания «Известия», в котором был опубликован препринт исследования о том, что российские ученые выявили пациентку, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрёл 18 новых мутаций, вызвал бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 12 января в социальной сети Facebook.

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«Ну, наконец-то! Наш! Родной! Особенный!», — пишет Александр В.

Многие пользователи встретили данную новость с издёвкой. По их мнению, теперь можно ожидать, что в каждой стране на планете Земля появится свой уникальный вариант коронавируса.

«Даёшь с каждой страны по новому штамму коронавируса!», — написала Olga M.

Некоторые пользователи призвали СМИ не распространять подобного рода новости, потому что они сеют «страх среди населения». Они уверены, что стресс из-за коронавируса наносит куда больший вред, чем сама возможность заразиться вирусом.

«Мутации вирусов происходят постоянно. И, как правило, мутированные вирусы слабее. К чему подобные публикации?! Люди и так в состоянии страха. Прививку делать не хотят?», — задаётся вопросом Ксения М.

Ряд комментаторов согласились с данным мнением и добавили, что человек и вирусы существовали вместе тысячи лет и так сильно боятся заразы не стоит.

«Если так раскладывать на атомы каждого человека, то только надо все подчинить ковидостраху. Давайте сделаем человека стерильным от всех вирусов», — предлагает Александр Р.

Напомним, 12 января российские учёные описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрёл 18 новых мутаций.