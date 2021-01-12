Москва, , 12:47 — REGNUM Среди жителей Москвы, привитых от коронавирусной инфекции, около 40% приходится на пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

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Как отметила вице-мэр, по состоянию на 12 января 42% граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, старше 60 лет. Именно эта категория граждан больше других подвержена риску переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

«Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких», — заявила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Московской области с 13 января отменили ряд ограничений, действовавших в регионе в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Речь, в частности, идет о требовании к постояльцам гостиниц иметь отрицательный ПЦР-тест для возможности заселиться в отель.

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