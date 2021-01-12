Саранск, , 12:44 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Женщина 1950 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь.

Также умерла ещё одна пациентка этой больницы. При госпитализации женщине 1957 года рождения был поставлен аналогичный диагноз. Сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь и ожирение 2 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в регионе выявили 83 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 85 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 517 случаев.

Читайте также: В Мордовии выявили 83 новых носителя коронавируса