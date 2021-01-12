Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Компания «КазТрансОйл» возобновила транзит нефти через территорию России по магистральному нефтепроводу Узень — Атырау — Самара, сообщили 12 января в пресс-службе компании.

Транспортировка нефти возобновлена 12 января в 19:59 (17:59 мск) после возобновления бесперебойной подачи электроэнергии на объекты трубопровода. В компании отметили, что сбой электроснабжения не повлиял на прием нефти от грузоотправителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за сбоев в системе электроснабжения.

Читайте также: Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов