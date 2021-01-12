Магас, , 12:36 — REGNUM В Ингушетии будет отреставрирован Театр юного зрителя. На эти цели республика получила из федерального бюджета по национальному проекту «Культура» почти 137 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На эти средства в учреждении культуры запланировано проведение кардинального переустройства зрительного зала и подсобных помещений. Реставрационные работы начались еще в прошлом году. Они должны быть закончены в театре в 2021 году. ТЮЗ в Назрани должен стать комфортным культурным пространством для творческого коллектива и для всех зрителей, отметили в пресс-службе главы Ингушетии.

Помимо этого, в текущем году планируется отремонтировать детскую школу искусств в Назрани.

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