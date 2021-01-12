Самара, , 12:36 — REGNUM 278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 34 880 случаев заражения этой инфекцией. При этом за сутки была зафиксирована смерть пяти пациентов с COVID-19. 78-летний мужчина и 71-летняя женщина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, и 81-летняя женщина страдала заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, 41-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также скончалась 87-летняя женщина с COVID-19. Всего по области скончались 713 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за сутки в Самарской области выздоровели 271 человек, а всего справились с инфекцией 32 048 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 января в регионе за сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом.

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