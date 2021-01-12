Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области за последние сутки зарегистрирована смерть четырех пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сообщает 12 января оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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На 1 января оперштаб информировал о том, что с начала пандемии в регионе скончались 345 человек. На сегодняшний день эта цифра выросла до 393. Ежедневно в регионе от COVID-19 подтверждают гибель от трех до пяти человек.

Напомним, на 100 тысяч населения Оренбуржья приходится более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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