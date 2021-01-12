Грозный, , 12:30 — REGNUM В Чечне будет переведен на чеченский язык любимый не одним поколением зрителей мультсериал «Ну, погоди!». Дублирование на родной язык запланировано провести в наступившем году, сообщил начальник государственного управления по кинематографии Чечни Заурбек Заурбеков.

По его словам, это уже не первый мультфильм, который переведен на чеченский язык. Ранее были озвучены две серии мультфильма «Трое из Простоквашино» и «Жил-был пес». Для озвучки отбираются посредством кастинга актеры местных театров.

Переводы известных кинолент будут продолжены. При этом они будут подвергнуты цензуре и ряд из них могут быть слегка подкорректированы.

«Некоторые моменты, которые не соответствуют нашему менталитету, будем вырезать монтажом», — приводит слова Заурбекова ТАСС.