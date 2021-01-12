Симферополь, , 12:30 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона. Причиной стал ожидаемый приход на полуостров южного циклона.

«Во второй половине дня 12 января, 13 января ожидаются: сильный, местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег, усиление восточного ветра с переходом на северо-западный 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о повышении опасности возникновения ЧС и аварий, нарушения транспортного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с непогодой в Крыму объявлялось также накануне, 11 января.