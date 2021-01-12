Пекин, , 12:26 — REGNUM Китайская онлайн-платформа заказана такси Didi Chuxing была оштрафована на 340 тыс. юаней (около $52,7 тыс.) за непринятие адекватных мер профилактики и контроля за COVID-19, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Городской правоохранительный департамент в сфере транспорта Пекина расследовал 96 случаев, связанных с водителями платформ, принадлежащих Didi, которые не принимали адекватных мер эпидемиологической защиты, а также оштрафовал их на 1,07 млн юаней.

С 1 января 2021 года департамент проинспектировал качество имплементации мер эпидемиологической профилактики и контроля среди водителей и служб заказа такси.

Заместитель директора Муниципальной комиссии транспорта Пекина Жун Цзюнь сообщил во время пресс-конференции, что водители некоторых платформ не проводят дезинфекцию салона своих автомобилей и не носят лицевых масок или же не требуют от пассажиров надевать маски.