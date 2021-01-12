Белгород, 12 января 2021, 12:32 — REGNUM Еженедельный показатель заболеваемости внебольничной пневмонией снизился в Белгородской области. Резерв коечного фонда составляет 17−20%, сообщили ИА REGNUM 12 января в региональном оперативном штабе.
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По словам заместителя руководителя областного управления Роспотребнадзора Ларисы Пузановой, за первую неделю 2021 года в Белгородской области выявили 548 случаев внебольничной пневмонии (37,7 на 100 тысяч населения), а на последней неделе 2020 года было зарегистрировано 859 случаев заболевания (56 на 100 тысяч населения).
Инфекционные госпитали работают в штатном режиме, в них остаются свободными до 20% коек.
97% заболевших лабораторно исследованы на возбудителя пневмонии — у почти 44% пациентов подтверждена ковидная пневмония.