Белгород, , 12:32 — REGNUM Еженедельный показатель заболеваемости внебольничной пневмонией снизился в Белгородской области. Резерв коечного фонда составляет 17−20%, сообщили ИА REGNUM 12 января в региональном оперативном штабе.

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По словам заместителя руководителя областного управления Роспотребнадзора Ларисы Пузановой, за первую неделю 2021 года в Белгородской области выявили 548 случаев внебольничной пневмонии (37,7 на 100 тысяч населения), а на последней неделе 2020 года было зарегистрировано 859 случаев заболевания (56 на 100 тысяч населения).

«Цифры заболеваемости продолжают оставаться достаточно высокими по сравнению со средним многолетним опытом. Вместе с тем, за последние две недели мы видим снижение еженедельного показателя заболеваемости внебольничными пневмониями», — пояснила Лариса Пузанова.

Инфекционные госпитали работают в штатном режиме, в них остаются свободными до 20% коек.

97% заболевших лабораторно исследованы на возбудителя пневмонии — у почти 44% пациентов подтверждена ковидная пневмония.