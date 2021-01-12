Москва, , 12:24 — REGNUM К 2030 году сотни миллионов рабочих мест могут быть потеряны из-за внедрения в их работу агентов искусственного интеллекта (ИИ) и роботов. Об этом пишет журналист Сандип Кханна 10 января для информационного портала moneycontrol.com

В статье, опубликованной в журнале «Результаты эмпирических методов обработки естественного языка» (EMNLP), доцент Сян Рен и аспирант Ючэн Линь из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что, несмотря на значительные успехи, ИИ все еще не обладает здравым смыслом, необходимым для того, чтобы «сочинять» связные и похожие на грамотную человеческую речь предложения. В интервью изданию Science Daily Лин объяснил это так: «Современные модели машинной генерации текста могут написать статью, которая покажется убедительной для многих людей, но, в основном, это остаётся имитацией того, чему машину обучали».

Модели ИИ потерпели неудачу в описании повседневных событий. Учитывая слова собака, фрисби, бросить и поймать, одна модель предложила предложение: «Две собаки бросают фрисби друг в друга». В этом нет ничего плохого, кроме того, что она упускает из виду очевидные для нас вещи, а именно — собака не может бросать фрисби.

Системы на основе ИИ могут создать материал для прессы о музыкальном событии или даже описание квартальных финансовых результатов компании. Их можно запрограммировать таким образом, что алгоритмы могут выбрать соответствующие детали, например, сколько человек присутствовало на мероприятии, кто был основным спикером и тому подобное. Но творческие тексты или научная литература недоступны для нынешних моделей ИИ.

Не за горами тот день, предупреждают исследователи, когда агенты ИИ будут генерировать более слаженные тексты. Такие медиа-стартапы, как Knowhere и Patch, уже интегрировали ИИ в свою работу, и даже солидные информационные агентства включают некоторые его элементы в свою повседневную работу.

Пять лет назад компания BuzzFeed создала генератор предложений Тома Фридмана, используя статистический метод, известный как цепочка Маркова, для генерации того, что он называл «случайными предложениями». Результаты, которые выдавал генератор, были не вполне удовлетворительными. Например, с его помощью появлялись следующие фразы: «Почему мир так избивает, что ты отстаешь быстрее, чем думаешь» или «Многие рабочие места в Google — это то, что меня поставили обратно на пост премьер-министра Ирака, и я поддерживал несовершенную, но прогрессивную душу».

Согласно исследованию Глобального института McKinsey, к 2030 году интеллектуальные агенты и роботы могут заменить 30 процентов нынешнего человеческого труда в мире. Фактически 375 миллионов человек должны будут искать новую работу.

Благодаря роботам-няням и виртуальным няням ИИ играет все большую роль в уходе за детьми. Фактически, новая книга Мишель Темпест под названием «Революция большого мозга: искусственный интеллект — шпион или спаситель» предсказывает, что в следующие 30 лет воспитание детей станет необязательным, и взрослым нужно будет присутствовать только на самых ярких моментах детства своих детей.

Беспокойство, вызванное надвигающейся безработицей, усугубляется появлением новых видов рабочих мест и новых профессий, которые будут обслуживать ИИ в таких областях, как беспилотные автомобили, системы наблюдения и цифровое здравоохранение. К новым профессиям относятся лингвисты для ИИ, геодезисты для ИИ и учителя машин. Из-за того, что они не требуют глубоких знаний в предметной области, они станут столь же однообразными и повторяющимися, как, скажем, прием жалоб клиентов в колл-центре.