Севастополь, , 12:21 — REGNUM В Севастополе подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовала 12 января пресс-служба правительства города. Сутками ранее сообщалось о 95 новых носителях.

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«По состоянию на утро 12 января зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. 69 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 27 до 83 лет», — уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено уже 7 846 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 076 человек, скончался 291 пациент. Лечение в стационарах продолжают на 12 января 276 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм находятся 282 человека.