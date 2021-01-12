Москва, , 12:20 — REGNUM Водитель может оставить место автоаварии без опасения быть наказанным только в некоторых случаях. Об этом сообщили в российской Госавтоинпекции.

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Так, схему ДТП можно составить на месте без участия сотрудника ДПС в том случае, если в результате аварии никто не пострадал, а также между сторонами нет разногласий насчёт произошедшего. После этого следует поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы. Если разногласия всё же имеются, воспользоваться правом оставить место аварии нельзя. Это повлечёт наказание.

Также оформить автоаварию без участия работников дорожно-патрульной службы можно по европротоколу. В этом случае право оставить место ДТП прописано в законе об ОСАГО.

Кроме того, покинуть место ДТП без последствий можно, если при столкновении автомобилей пострадали люди, им требуется экстренная медицинская помощь и невозможно отправить пострадавшего на попутном транспорте. Ещё один случай — необходимость освободить проезжую часть, если невозможно проехать другим транспортным средствам.

«При этом опять же, как в предыдущей ситуации, нужно при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд», — пояснили ТАСС в ведомстве.

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Во всех остальных случая за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, ужесточающих ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека. Теперь наказание будет соразмерно наказанию за совершение автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Так, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинён тяжкий вред здоровью потерпевших, он может лишится свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека — от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц — от четырёх до девяти лет.