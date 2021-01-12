Сыктывкар, , 12:20 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 210 носителей коронавируса. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии выросло до 33 153. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Сыктывкаре — 69 случаев, Ухте — 37, Сосногорске — 26, Печоре — 22.

По данным правительства, за сутки в республике скончались шест ковид-пациентов. Общее число жертв инфекции увеличилось до 625.