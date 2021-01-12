Нальчик, , 12:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии получают лечение в ковид-госпиталях 1470 пациентов, у которых поставлен диагноз COVID-19 или имеются подозрения на него. Общее число мест в стационарах составляет 1859. Таким образом, занятыми в настоящее время являются почти 80% из них. Такие данные приводит 12 января минздрав региона на своей странице в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Общее число жителей Кабардино-Балкарии, у которых за время пандемии выявили коронавирус, достигло к утру 12 января 17 008 человек. За сутки их число увеличилось на 96.

В течение прошлого дня были зафиксированы три случая летального исхода. Скончавшиеся — 80-летняя жительница города Майский и 67-летний житель этого же города, а также 72-летний житель города Прохладный.

Общая численность выздоровевших достигла в регионе 15 427 человек, в том числе 128 — выписаны за последние сутки.