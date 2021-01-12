Кемерово, , 12:18 — REGNUM В Кемеровской области с учётом эпидемиологической обстановки режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 31 января. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, до конца января организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг организациями общественного питания ограничено с 3:00 до 6:00 (время местное).

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"Ограничение не распространяется на: доставку заказов; обслуживание навынос; обслуживание в объектах дорожного (придорожного) сервиса; обслуживание на территории аэропортов, авто‑ и железнодорожных вокзалов (станций)», — уточняется в оперативном сообщении.