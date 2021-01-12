Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Массовую вакцинацию от COVID-19 в Швеции можно будет начать в начале весны текущего года, а уже к середине лета все желающие смогут сделать прививку. Об этом в интервью агентству SVT Nyheter заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за проведение вакцинации в Швеции.

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«С марта в страну начнут поступать огромные объемы вакцины, поэтому мы сможем предложить ее более широкому кругу населения», — заявил Бергстрём.

Предполагается, что в марте от COVID-19 смогут прививаться до 500 000 человек в неделю. Бергстрём также отметил, что Швеция может последовать примеру Великобритании, где от COVID-19 граждане могут привиться на территории спортивных арен.

«Думаю, мы увидим это и в Швеции. Когда я общаюсь с представителями регионов, я слышу, что они говорят об использовании частного сектора, частных центров вакцинации», — сказал он.