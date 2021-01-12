Элиста, , 12:14 — REGNUM В Республике Калмыкия за весь период пандемии не смогли победить коронавирусную инфекцию 216 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 января.

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За последние сутки в республике зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Напомним, что с начала пандемии в Калмыкии подтверждено почти 16 тыс. случаев заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении в стационарах находятся 770 человек, состояние 22 пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

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