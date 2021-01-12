Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд выступила с предложением, согласно которому нарушения отдельных положений принятого закона о пандемии повлекут за собой наложение штрафа полицией в размере 2000 крон (200€). Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

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«Сумма должна быть достаточно высокой, чтобы сигнализировать о серьезности правонарушения. В то же время ответственность коснется молодых людей в возрасте 15−18 лет, которые обычно получают более низкие наказания, чем взрослые граждане… По нашей общей оценке, сумма в 2000 шведских крон является приемлемым размером. В более серьезных случаях, повлекших распространение коронавирусной инфекции, могут применяться другие законы», — рассказала Лунд.

Предварительный размер штрафов за нарушение карантинных ограничений может быть одобрен уже 18 января.

Выписывать штрафы гражданам полицейские смогут с 27 января.

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