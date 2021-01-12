Новосибирск, , 12:13 — REGNUM На новосибирских сетях Сибирской генерирующей компании (СГК) за 2020 год было выявлено 4296 дефектов. Это на 7,4% больше, чем в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в СГК.

«Из них на магистральных сетях 1152, что на 16,3% больше чем в 2019 году», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 1 января 2021 года прорвало трубу у дома на улице Лазурной, 4/2. Холодная вода залила дорогу.

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