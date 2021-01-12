Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Пандемия коронавируса благотворно повлияла на спрос на загородную недвижимость в Ленинградской области в минувшем 2020 году. По сравнению с «докризисным» 2019 годом интерес к аренде и приобретению загородной недвижимости в регионе вырос почти на 30%.

9 Ленинградская область, река Тихвинка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщает 12 января портал «Загородное обозрение», спрос на дачи в Ленобласти за 12 месяцев 2020 года оказался на 7,68% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Рост интереса к покупке загородных участков в 47-регионе оказался на уровне 42,21% за 12 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2019 года», — уточнили эксперты.

Вместе с тем вырос на 42,66% и покупательский интерес к объектам для всесезонного проживания в области за 2020 год. При этом самым активным периодом на этих рынках в прошлом году стал период в два месяца — в мае-июне.

«В сегменте дач на этот временной отрезок пришлось 30,65% покупательских запросов, в сегменте участков — 25,83%, в сегменте загородных домов — 23,69%, — говорится в сообщении. — В январе 2021 года на рынке загородных домов Ленинградской области представлено 10,6 тыс. объектов. Самые доступные дома с участками экспонируются за 150 тысяч рублей».

Подобные объекты представлены в Киришском, Лодейнопольском и Волховском районах региона. Площадь домов варьируется от 25 до 32 кв. метров, площадь участков составляет шесть соток.

Отметим, что наиболее дорогим домом, экспонируемым сегодня в Ленинградской области, является объект в Выборгском районе. Площадь основного здания составляет 970 кв. м, а площадь земельного участка — 83 сотки. Его стоимость составляет более 1 млрд рублей.

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