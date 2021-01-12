Элиста, , 12:09 — REGNUM В Республике Калмыкия за сутки зарегистрировано 93 случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 января. Для сравнения: накануне положительный результат теста на коронавирус получили 86 человек.

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Госпитализация потребовалась 770 ковид-пациентам, 22 из которых находятся в тяжёлом состоянии. Девять человек получают кислородную поддержку с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 4 тыс. 306 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 15 тыс. 973 жителя Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 13 тыс. 272 носителя инфекции.

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