Нальчик, , 12:09 — REGNUM Число жителей Кабардино-Балкарии, ставших участниками вакцинации от коронавиурса, превысило тысячу человек. Более сотни человек прошли ревакцинацию вторым компонентом вакцины, сообщили в минздраве региона.

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"По данным на 9 января 2021 года, вакцинацию прошли 997 человек. Прививочная кампания проходит в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Всего в регион поступило 1442 дозы вакцины. В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких траншей вакцины «Гам-Ковид-Вак».

Сделать прививку могут все желающие. Для этого они должны обратиться к участковому терапевту, который даст направление после консультации.

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