Москва, 12 января 2021, 12:05 — REGNUM Россия снова продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса, сообщается на сайте правительства РФ.
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Запрет на полеты из России в Великобританию продлевается до 23:59 мск 1 февраля 2021 года.
Отмечается, что данные ограничительные меры введены для обеспечения защиты здоровья населения Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приостановила авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года.
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