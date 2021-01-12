Москва, , 12:04 — REGNUM В возрасте 97 лет ушла из жизни заслуженный деятель российской науки Елена Новикова, сообщает 12 января РЕН ТВ.

Отмечается, что тело женщины было обнаружено в квартире в Москве. В ходе осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, Елена Новикова много лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР, занимала должность замминистра здравоохранения СССР. Новикова изучала вопросы физиологии и патологии новорожденных, автор более 200 публикаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции умерла врач-педиатр скорой помощи 24-й подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Ткачева.

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