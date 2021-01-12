Симферополь, , 12:03 — REGNUM Более 13 килограммов наркотического средства обнаружили и изъяли сотрудник полиции у жителя Судака, сообщили 12 января в пресс-службе МВД по Республике Крым. 39-летний мужчина по подозрению в хранении наркотиков был задержан в рамках оперативных мероприятий.

«Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения в крупном размере. Части растений были рассыпаны по пакетам и коробкам, после чего спрятаны внутрь дивана. Также запрещенные вещества были упакованы в большую дорожную сумку, хранившуюся в доме», — уточнили в пресс-службе.

Общий объём изъятых запрещенных веществ составил более 13 кг — это несколько тысяч доз. Задержанный заявил, что весь объём наркотиков предназначался исключительно для личного употребления. В настоящее время полиция проверяет также версию о возможной торговле наркотиками. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»), санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.