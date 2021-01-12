Уфа, , 12:05 — REGNUM Семь купелей будут организованы в Уфе на празднование Крещения Господня. Об этом 12 января сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров на оперативном совещании в администрации города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По его словам, праздничные дневные, вечерние и ночные богослужения с освещением воды, посвященные празднованию Крещения Господня пройдут 18 января в 18 храмах Уфы. 19 января с 10:00 часов до 14:00 часов пройдут Крестные ходы от храмов до иорданей в микрорайонах Нижегородка, Сипайлово, парке им. Якутова и набережной реки Белая, сообщил он.

В текущем году в Уфе иордани будут оборудованы в каждом районе города. Всего будет оборудовано семь 7 купелей: в Демском районе (в микрорайоне «Яркий» на озере Кустаревском), в Калининском районе (на реке Уфа около деревни Князево), в Кировском районе (на реке Белая около СОК «Юность»), в Ленинском районе (на реке Белая около микрорайона Нижегородка»), в Октябрьском районе (на реке Уфа в микрорайоне «Сипайлово» на пляже «Берег Солнца»), в Орджоникидзевском районе (на реке Белая около СОК «Биатлон»), в Советском районе (на озере Солдатское в парке имени Ивана Якутова).

По словам Гафарова, в настоящее время ведутся подготовительные работы: обустраиваются подъезды и стоянки для автомобилей, обследуется и очищается дно водоемов, проводятся и другие необходимые работы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье ждут благословения владыки на массовые крещенские купания