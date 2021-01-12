12 января 2021 | Время чтения 4 мин

Денис Буйволов, , 12:31 — REGNUM На фондовых рынках США 11 января была фиксация прибыли, основные индексы закрылись на отрицательной территории. На опасениях ужесточения регулирования в лидерах падения были технологические компании. В центре внимания находится ситуация с импичментом Дональда Трампа. Для предотвращения дальнейшего усугубления ситуации с беспорядками в США Twitter и Facebook заблокировали аккаунт президента, а Apple и Google убрали из своих сервисов приложение социальной сети Parler, которая активно использовалась сторонниками Трампа во время беспорядков в Вашингтоне. В конце недели стартует сезон отчетности. В четверг, 14 января, квартальную отчетность предоставит Delta Air Lines, а 15 января начнут отчитываться банки — Citigroup и JPMorgan.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания BioMarin Pharmaceuticals (BUY) в преддверии конференции J.P.Morgan предоставила данные за первый год третьей стадии испытаний препарата ValRox (Roctavian) для лечения гемофилии типа А. Согласно данным исследования, у пациентов, принимающих ValRox средний уровень кровоточивости (ABR) на отсечке в 1 год сократился на 84% в сравнении с группой, принимающей плацебо. Главной целью исследования было достижение необходимого уровня белка FVIII, который из-за дефекта в гене не производится в должном количестве у больных гемофилией типа А. Среди 132 испытуемых средний уровень белка FVIII через год после приема был на уровне 42,9. Также менеджмент предоставил данные по тем пациентам, которые прошли генную терапию ValRox 2 года назад (17 испытуемых). У данных пациентов уровень белка FVII в крови сократился с 42,2 на конец первого года до 24,4 к концу второго года, но при этом средний уровень кровоточивости остался очень низким — 0,9. Менеджмент планирует подать заявку на одобрение в Европе во 2 квартале 2021 года, а также обсудить с американским регулятором FDA возможность более ранней подачи заявки на одобрение (в августе FDA отказал в одобрении, потребовав данные за 2 года испытаний третьей фазы, которые будут доступны не раньше ноября 2021 года). Пациенты хорошо реагировали на применение генной терапии ValRox. Только у 22 человек (16% испытуемых) наблюдались серьезные побочные эффекты, но побочную реакцию удалось убрать сопутствующими медикаментами.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Gao.gov

По нашим оценкам, новость, безусловно, хорошая и подтвердила наши ожидания, однако, несмотря на позитив, акции компании скорректировались. По нашему мнению, причиной для коррекции могло стать снижение со временем уровня протеина FVIII в крови, что и было основным опасением FDA, когда регулятор в августе запросил дополнительные данные за более продолжительный срок. Однако стоит отметить, что даже с пониженным уровнем данного белка уровень кровоточивости достаточно низок, что говорит об эффективности препарата как минимум на четырехлетнем промежутке времени. Риск того, что со временем уровень белка FVIII упадет еще ниже, есть, но мы считаем такой исход маловероятным.

Данных, по нашему мнению, хватает для одобрения препарата и выхода его на рынок. В случае одобрения, в Европе препарат может выйти на рынок уже в 4 квартале 2021 года. Ближайшим важным моментом будут комментарии FDA относительно требуемых сроков исследования по ValRox. Если FDA будет достаточно опубликованных данных, это станет существенным позитивом, который вернет интерес инвестиционного сообщества к акциям компании. Мы считаем, что в случае одобрения пиковые продажи могут составить $1,5 млрд к 2027 году, что составит 30% от выручки компании за 2027 год.

Полагаем, что реакция рынка на опубликованные данные слишком негативная и не отражает перспектив одобрения препарата, поэтому подтверждаем целевую цену $105 на инвестиционном горизонте 1 года и отмечаем, что с учетом недооцененности компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны более крупных игроков.

Китайский интернет-гигант Baidu (BUY) объявил, что станет партнером автопроизводителя Geely в создании автономных электромобилей. Baidu предоставит решения в области программного обеспечения, а Geely предложит опыт проектирования и производства. Geely — один из крупнейших производителей автомобилей в Китае, а также владеет Volvo и долей в компании Daimler, владельце Mercedes-Benz. Обе компании будут конкурировать не только с Tesla Илона Маска, но и с несколькими китайскими конкурентами.

Сборочная линия Geely Siyuwj

Baidu создала свое подразделение по автономному вождению — Apollo — в 2017 году, оно в основном поставляет технологии, основанные на искусственном интеллекте, и работает с рядом международных и китайских автопроизводителей. Китай является ведущим мировым рынком электромобилей. По данным Международного энергетического агентства, к 2019 году в мире было 7,2 млн электромобилей, из которых 47% — в Китае. По нашим оценкам, это положительная новость для компании. На фоне новостей акции компании превысили нашу целевую цену в базовом сценарии в $231, при этом пока что цена не достигла нашей цели при бычьем сценарии ($276).

Стоит отметить, что на данный момент производство еще не началось и негативные новости, такие как действия конкурентов, инциденты с автономными автомобилями, разрыв партнерских отношений с Geely и обострение противостояния КНР и США, могут привести к снижению цены на акции Baidu. Мы считаем, что на данный момент цена превысила фундаментальные показатели, и поэтому присваиваем акциям рейтинг OVERVALUED.