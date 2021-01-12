Москва, , 12:02 — REGNUM Жители России получат возможность за короткое время определять вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Это позволит сделать алгоритм, разработанный лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка. Об этом 12 января сообщил первый заместитель председателя правления финансовой организации Александр Ведяхин.

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Он уточнил, что на это потребуется всего 60 секунд. Ведяхин пояснил, что наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети», — добавил он.

Ведяхин сообщил, что эту нейфонную сеть тренировали на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

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Звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на разных частотах. Затем её анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую тренировали на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», — добавил первый зампред правления банка.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», приложение с этим чекером скоро будет доступно в App Store и Google Play.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова назвала несколько признаков, которые помогут выяснить, произошло ли заражение человека коронавирусной инфекцией. Так, у людей, у которых нет повышенной температуры, слабости и кашля, то есть у переносящих заболевание бессимптомно, может на некоторое время пропасть обоняние и измениться вкус.